С 1 июля в Самаре снова можно оформить визу в Венгрию

Возобновлен прием документов на визу в Венгрию в визовых центрах Казани, Самары и Уфы Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля 2026 года в Самаре снова можно оформить визу в Венгрию. Об этом сообщает оператор VFS Global. Ранее такую возможность приостанавливали.

«Возобновлен прием документов на визу в Венгрию в визовых центрах Казани, Самары и Уфы», – говорится в сообщении.

По официальным данным, прием документов на виды в трех городах Поволжья поможет уменьшить нагрузку на визовые службы в Москве. Запись на подачу документов доступна через официальные каналы оператора.

Ранее в Самаре приостановили работу визового центра Кипра.

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