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НовостиПроисшествия9 июля 2026 5:41

Бастрыкин запросил доклад по делу утонувшей жительницы Самарской области

В Самарской области завели уголовное дело семь лет спустя после смерти женщины
Александра ТАЙБАТРОВА
По этому факту заведено уголовное дело по признакам убийства

По этому факту заведено уголовное дело по признакам убийства

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на уголовное дело, связанное с гибелью жительницы Самарской области семь лет назад. Ранее «КП-Самара» писала, что в 2019 году Анжелика из села Красноармейское утонула. Она уехала отдыхать с соседом, с которым у них были близкие отношение. На следующий день тело женщины извлекли из озера Штаны в 15 километрах от дома. Сосед рассказал, что они были в машине, когда та снялась с ручника и укатилась в озеро с обрыва. Мужчина успел выпрыгнуть, а вот женщина – нет.

«Дочь погибшей считает, что смерть женщины может носить криминальный характер, и просит провести повторную экспертизу», – отметила пресс-служба СК РФ.

Дочь погибшей рассказывала «КП-Самара», что у этого озера нет сильного склона и обрыва, да и личность мужчины, с которым была ее мама накануне гибели вызывает некие сомнения. На следующий день после трагедии он уехал, и родные погибшей его больше не видели. По этому факту заведено уголовное дело по признакам убийства. Бастрыкину представят доклад о результатах расследования и мерах, которые приняли после публикации.

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