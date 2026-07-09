Бастрыкин запросил доклад по делу утонувшей жительницы Самарской области

По этому факту заведено уголовное дело по признакам убийства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на уголовное дело, связанное с гибелью жительницы Самарской области семь лет назад. Ранее «КП-Самара» писала, что в 2019 году Анжелика из села Красноармейское утонула. Она уехала отдыхать с соседом, с которым у них были близкие отношение. На следующий день тело женщины извлекли из озера Штаны в 15 километрах от дома. Сосед рассказал, что они были в машине, когда та снялась с ручника и укатилась в озеро с обрыва. Мужчина успел выпрыгнуть, а вот женщина – нет.

«Дочь погибшей считает, что смерть женщины может носить криминальный характер, и просит провести повторную экспертизу», – отметила пресс-служба СК РФ.

Дочь погибшей рассказывала «КП-Самара», что у этого озера нет сильного склона и обрыва, да и личность мужчины, с которым была ее мама накануне гибели вызывает некие сомнения. На следующий день после трагедии он уехал, и родные погибшей его больше не видели. По этому факту заведено уголовное дело по признакам убийства. Бастрыкину представят доклад о результатах расследования и мерах, которые приняли после публикации.

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