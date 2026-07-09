У парка Гагарина в Самаре неизвестные обстреляли рекламный щит

По итогам проверки виновных могут привлечь к ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре неизвестные обстреляли рекламный щит, расположенный возле парка Гагарина. По словам очевидцев, это произошло ночью 7 июля. Примерно через сутки видео было опубликовано в самарских пабликах. На эти посты обратила внимание полиция.

«По данному факту проводится проверка», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области «КП-Самара».

Полицейские разбираются в обстоятельствах этого инцидента и ищут его участников. По итогам проверки виновных могут привлечь к ответственности.

Напомним, что 9 июля в Самарском областном суде продолжается суд по убийству экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, прямая трансляция доступна по ссылке.

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