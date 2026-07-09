Екатерину Тархову задержали еще в начале 2025 года. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самарском областном суде стартует шестое судебное заседание над внучкой экс-мэра Самары. Екатерину Тархову обвиняют в зверском убийстве дедушки и бабушки, Виктора и Натальи Тарховых. На прошлом заседании выступили свидетели, которые немного пролили свет на кровавую историю. Сегодня нас ждут очередные детали громкого убийства четы Тарховых. В зале суда находится корреспондент «КП-Самара». Публикуем полную информацию о суде над Екатериной Тарховой в Самаре 9 июля 2026 года: прямая трансляция, что говорят свидетели, последние новости о внучке экс-мэра Самары.

Суд над Екатериной Тарховой в Самаре 9 июля 2026 года: прямая трансляция, что говорят свидетели, последние новости о внучке экс-мэра Самары

На прошедших судебных заседаниях свидетели поделились необычными подробностями жизни Тарховых. Оказалось, что непростые отношения с внучкой складывались задолго до убийства. После возвращения из Израиля, где Катя жила с мужем, она была сама не своя. Ссорилась с мамой, бабушкой и дедушкой, трясла с них деньги. Однажды конфликт достиг своего накала: Катя схватила Наталью Тархову за одежду и начала ее трясти. Женщина в слезах прибегала в аптеку около дома и признавалась сотруднице, что не хочет возвращаться домой. О произошедшем узнал Виктор Тархов. Экс-мэр Самары действовал решительно: он запретил внучке приходить к ним домой.

Отношения Кати и ее мамы Людмилы тоже сложно назвать приятными. На первом заседании Людмила говорила, что не может находиться с дочерью в одном помещении. Но потом сменила гнев на милость. Дочь Виктора и Натальи Тарховых сейчас отбывает срок за вымогательство. Ее приговорили к 7 годам колонии в 2022 году. И в этой истории есть интересный момент. На суде знакомый Виктора Тархова Александр Кузнецов рассказывал, что Катя просила у экс-мэра денег за освобождение Людмилы. Якобы она увидела в интернете, что президент издал указ о помиловании, и в списках фигурирует имя Людмилы Тарховой. Катя сообщала, что ее мать может выйти на свободу, нужно только заплатить. Этот диалог между Виктором и Александром состоялся летом 2024 года. Но тема «освобождения» Людмилы, судя по всему, началась гораздо раньше.

Женщина, купившая у Тарховых дачу в Новокуйбышевске, рассказала на суде, что покупка обошлась ей в 20 млн. рублей наличными. Наталья Тархова сообщила покупательнице, что продает дачу, потому что хочет купить жилье внучке и помочь дочери. Сделка была в 2023 году, то есть Людмила Тархова уже несколько месяцев находилась за решеткой.

Сосед Тарховых по лестничной площадке рассказал, что в конце декабря 2024 года к нему приходила Наталья. Дело было вечером, женщина просила помочь супругу, который упал на кухне. Поднять Виктора удалось довольно легко. Экс-мэр Самары не был пьян, выглядел адекватно. Почему упал – загадка, но не исключено, что на него могли начать действовать ядовитые капсулы, которые ему давала «заботливая» внучка. Как известно, именно эти капсулы стали причиной смерти Тарховых.

На суде также выступили рабочие, побывавшие в квартире убитых Тарховых. Катя нанимала их январе 2025 года, попросив сломать стенки и вывезти мебель. Грузчик, приехавший, чтобы вывезти мусор, обратил внимание на странный запах – в квартире пахло ладаном. Судя по всему, все эти действия были нужны для одной цели – избавиться от последних следов расправы над бабушкой и дедушкой.

Заседание 7 июля запомнилось еще и странным поведением Таисии Киселевой. Пенсионерка всем видом показывала, как ей плохо, а во время перерыва попросила вызвать медиков. Им она жаловалась на тошноту и головокружение. Кардиограмма оказалась нормальной, да и рвоты не было, поэтому «скорая» отказала как в уколе от тошноты, так и в госпитализации.

Сегодня суд выслушает показания новых свидетелей. Заседание стартует в 10.30. Публикуем хронику пятого дня суда над Екатериной Тарховой в Самаре 9 июля 2026 года: прямая трансляция, что говорят свидетели, последние новости о внучке экс-мэра Самары. Все самое важное – в нашей прямой трансляции.

Как убивали Тарховых

Напомним, о гибели Виктора и Натальи Тарховых стало известно в начале 2025 года. Позднее выяснилось: к убийству экс-мэра Самары и его жены причастна родная внучка, Екатерина Тархова. В расправе над родственниками ей помогали подельники, Светлана и Дмитрий Метревели. Светлана выступала в роли организатора, ее племянник Дмитрий лично приложил руку к убийству.

Виктора и Наталью несколько дней травили ядом. Его подсыпали в капсулы, которые Тарховы принимали для здоровья. Катя тщательно следила, чтобы дедушка и бабушка пили таблетки. Она утверждала: мол, убивать не хотела. Виктору стало хуже значительно раньше, Наталья какое-то время держалась. В один из дней она вернулась домой и на нее набросился Дмитрий Метревели. На тот момент он тайком жил в их квартире несколько дней, прятался на балконе.

Когда Виктор и Наталья умерли, убийцы расчленили их тела, пропустили останки через мясорубку, смешали с гречкой и разбросали по мусорным бакам. Имущество Тарховых активно распродавали. С продажей иномарки, принадлежавшей Наталье, Кате помогала Таисия Киселева. Это мама Светланы Метревели и весьма непростая женщина. Ранее она была судима за убийство мужа. Когда покупатель машины потребовал связаться с хозяйкой, Катя набрала «бабушку». На том конце провода ему ответила Киселева. Она представилась Натальей Тарховой и даже назвала паспортные данные.

Таисия Киселева – еще одна обвиняемая в судебном процессе. Светлану и Дмитрия Метревели пока не нашли, они находятся в международном розыске.