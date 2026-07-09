В Самаре водитель Skoda врезался в опору освещения и погиб

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре 9 июля в 14:35 на улице Литвинова произошло смертельное ДТП. Водитель Skoda Octavia съехал с дороги и врезался в опору освещения. Мужчина погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

«54-летний водитель двигался по улице Литвинова в направлении Конного проезда. У дома № 334, б он не справился с управлением, съехал с дороги и допустил наезд на световую опору», - рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего в Кировском районе города.

Напомним, в Самарской области водитель Kia выехал на встречку и столкнулся с КамАЗом.

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