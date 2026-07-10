Самарские бенефициары СПЗ-4 просят отпустить их из СИЗО к женам

Решит вопрос о продлении ареста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На этой неделе Самарский районный суд решит вопрос о продлении ареста троим бенефициарам дела ООО «СПЗ-4». В СИЗО с 14 мая находятся гендиректор Денис Котов, директор по развитию Виталий Злобин и коммерческий директор Юрий Журба. Об этом сообщает «Ъ-Волга».

«Защита подозреваемых, вероятнее всего, будет настаивать на смягчении меры пресечения. Прокуратура же будет возражать, так как через свою супругу Котов может получить возможность воздействия на ключевых свидетелей и устранения улик», - говорится в сообщении.

По версии следствия, СПЗ-4 поставило на завод китайские подшипники, выдав их за собственную продукцию. Эти детали предназначались для аэрофинишера авианосца «Адмирал Кузнецов». Ущерб по контракту уже превысил 300 миллионов рублей, а с учетом возможных новых эпизодов он может перевалить за миллиард. Перед задержанием мужчины планировали уехать за границу. При обысках в квартирах у них нашли крупные суммы наличных.

Напомним, что трех бенефициаров самарского подшипникового завода подозревают в контрафакте. А также разбираются в уголовном деле о поставке некачественных подшипников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал