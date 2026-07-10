Самарцы поддержали строительство домов в 125-м квартале

Большинство участников обсуждений поддержали проект застройки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мэрия Самары подвели итоги общественных обсуждений по застройке территории в границах улиц Маяковского, Буянова, Арцыбушевской и Чкалова. На участке площадью 2500 квадратных метров в 125 квартале хотят построить многоквартирные дома.

«Количество мнений участников общественных обсуждений – 123», – говорится в документе.

Семь мнений поступило от людей, которые не зарегистрированы в Самаре. Большинство участников обсуждений поддержали проект застройки. Они отмечали, что пора избавиться от пустырей за заборами, что старые дома нужно сносить. Впрочем, были и противники такого проекта. Свое мнение они аргументировали тем, что высотки создадут слишком высокую нагрузку на имеющуюся инфраструктуру.

Общественные обсуждения признали состоявшимися.

Ранее на этом участке запретили строить высотки, но разрешили возводить малоэтажные дома.

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