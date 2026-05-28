НовостиОбщество28 мая 2026 4:18

В 125-м квартале в центре Самары запретили строить высотки

Застройщик не будет возводить высотки в центре Самары
Александра ТАЙБАТРОВА
Застройщик признал малоэтажную застройку экономически целесообразной

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Стала известна судьба участка в районе 125-го квартала в Самаре, расположенного в границах улиц Чкалова, Буянова, Маяковского и Арцыбушевской. Еще в 2016 году застройщик ООО «СЗ «Новый город» заключил договор о развитии застроенной территории в границах этого участка.

Здесь планировали построить многоэтажки с подземным паркингом. Но позже территория была включена в границы исторического поселения. Начались судебные тяжбы, работы на участке фактически не велись. Недавно застройщик через суд добился продления договора о РЗТ, решение принял арбитражный суд Самарской области.

При этом формат проекта изменится, теперь здесь планируется малоэтажная застройка. По информации в картотеке арбитражных дел, застройщик признал ее экономически целесообразной.

