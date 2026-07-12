Самарский аэропорт закрывали из-за опасности атаки БПЛА 12 июля

Самолеты задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 12 июля 2026 года, ближе к восьми утра в самарском аэропорту Курумоч ограничили прилет и вылет самолетов из-за опасности атаки БПЛА. Сделали это ради безопасности пассажиров, сообщили в Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – рассказали в пресс-службе.

Все ограничения сняли в 09:30. Напомним, вражеские БПЛА атаковали Самарскую область 12 июля. В результате этого один человек погиб, трое пострадали, повреждены дома и промпредприятие.

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