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НовостиПроисшествия12 июля 2026 6:11

Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА на Сызрань

Для приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим при атаке БПЛА в Самарской области работает горячая линия
Ирина СИНЕГУБОВА
Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами.

Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области прокуратура контролирует соблюдение прав жителей в связи с атакой БПЛА на Сызрань, в результате которой один человек погиб и трое пострадали.

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания помощи жителям города», – рассказали в пресс-службе.

Для приема жалоб работает горячая линия: 8(846) 340-61-78. По ней могут обратиться все, кому необходима правовая помощь. Напомним, после атаки беспилотников есть повреждения в частных и многоквартирных домах, а также на одном из промышленных предприятий. На местах работают оперативные службы.