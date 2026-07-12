Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА на Сызрань

Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области прокуратура контролирует соблюдение прав жителей в связи с атакой БПЛА на Сызрань, в результате которой один человек погиб и трое пострадали.

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания помощи жителям города», – рассказали в пресс-службе.

Для приема жалоб работает горячая линия: 8(846) 340-61-78. По ней могут обратиться все, кому необходима правовая помощь. Напомним, после атаки беспилотников есть повреждения в частных и многоквартирных домах, а также на одном из промышленных предприятий. На местах работают оперативные службы.