10 рейсов задержали в аэропорту Самары утром 12 июля

Пассажиры ждут вылета самолетов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 12 июля, с 07:40 до 09:30 самарский аэропорт был закрыт. За это время в воздушной гавани задержали ряд рейсов. Соответствующая информация представлена в онлайн-табло Курумоча.

Так, пассажиры ждут вылета самолетов в Сургут, Геленджик, Анталью, Хургаду, Москву, Сочи и Геленджик. А на прилет задержаны рейсы из Уфы, Хургады, Москвы, Екатеринбурга, Антальи, Сочи и Геленджика.

Напомним, ограничения на прилет и вылет самолетов в аэропорту Самары вводились из-за опасности атаки БПЛА. Вражеские беспилотники атаковали Самарскую область 12 июля. В результате этого один человек погиб, трое пострадали, повреждены дома и промпредприятие.

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