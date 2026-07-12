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НовостиПроисшествия12 июля 2026 18:00

Аэропорт Самары открыли спустя 40 минут

В Самаре сняли ограничения в аэропорту Курумоч
Ирина СИНЕГУБОВА
На вылет задержаны 10 рейсов и отменены два.

На вылет задержаны 10 рейсов и отменены два.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 12 июля, в самарском аэропорту второй раз за день ввели ограничения на полеты. Но длились они недолго. Объявлены были в 21:05, а сняты - в 21:42. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале МАХ.

Судя по онлайн-табо Курумоч, на вылет задержаны 10 рейсов и отменены два. Люди не могут вылететь в Сочи, Петрозаводск, Москву, Санкт-Петербург. А на прилет задерживаются пять самолетов из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга и Сургута. Отменены тоже два рейса из столицы.

Напомним, утром 12 июля вражеские БПЛА атаковали Самарскую область: один человек погиб, трое пострадали, повреждены дома и промпредприятие.

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