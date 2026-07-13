В Самаре открыли памятник святому царю-страстотерпцу Николаю II

Под пение тропаря почетные гости сняли тканевый покров Фото: Екатерина Скоу

В Самаре 12 июля 2026 года торжественно открыли памятник последнему российскому императору Николаю II. Скульптурный бюст установили в сквере возле площади Куйбышева. Об этом сообщили в Самарской Митрополии.

«Открытие приурочили к празднику святых первоверховных апостолов Петра и Павла, а также ровно 122 года назад, в июле 1904 года, Николай II посетил Самару. Он молился в кафедральном соборе Христа Спасителя и благословил воинов, отправлявшихся на Русско-японскую войну», — говорится в сообщении.

Под пение тропаря почетные гости сняли тканевый покров со скульптуры, а в завершение участники возложили цветы к памятнику. Торжества продолжились в кинотеатре «Художественный» показом фильма «Блаженный Августин. Исповедь длиною в жизнь».

Напомним, в Самаре торжества прошли на площади Куйбышева с участием митрополита и Павла Астахова.

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