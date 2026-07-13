В Самаре завершили ремонт тротуаров на улице Свободы

Ремонт тротуаров в городе продолжается Фото: администрация Самары

В Самаре на улице Свободы обновили тротуары. Дорожные службы уложили новое асфальтобетонное покрытие на пешеходных зонах, об этом сообщили в администрации города.

«Сотрудники службы полностью подготовили и укрепили основание пешеходных дорожек. После этого уложили ровный слой асфальта», — рассказали в мэрии Самары.

Ремонт тротуаров в городе продолжается. Подрядчики приводят в порядок пешеходные зоны на разных улицах города, сотрудники служб следят за качеством покрытия. Новый асфальт на улице Свободы сделал прогулки для местных жителей более комфортными и безопасными.

Напомним, вместо деревьев в Ленинском районе Самары уложили асфальт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал