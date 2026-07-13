В Самаре водитель Lada Priora выехал на тротуар в парке Гагарина

Водителя привлекли к ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре полицейские задержали 21-летнего водителя «Приоры», который выехал на тротуар в парке имени Юрия Гагарина. Нарушение произошло за 20 минут до полуночи 12 июля 2026 года. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Молодой человек к тому же не был пристегнут ремнем безопасности и ездил без полиса ОСАГО. В отношении него составили административные материалы за нарушение ПДД», — рассказали в полиции.

Водителя привлекли к ответственности за движение по тротуару, управление машиной без ОСАГО и непристегнутый ремень безопасности. Нарушение заметили прямо на месте, после чего автомобилиста задержали.

Напомним, в Самаре задержали водителей автобойлеров за хищение топлива на 1,2 млн рублей.

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