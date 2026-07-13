В Самаре передали на СВО пять беспилотников благодаря акции «Экопатриот»

Акция продолжает оставаться экологической, при этом помогает сохранить нашу историю. Фото: пресс-служба «ЕР»

В Самаре продолжается акция «Экопатриот», автором идеи которой стал депутат Самарской губернской думы от партии «Единая Россия» Александр Живайкин. В ее рамках все желающие сдают вторсырье, а на вырученные средства покупают беспилотники для бойцов на СВО – пять единиц уже переданы.

Помимо вещей, которые подходят для переработки, самарцы приносят старые бытовые вещи, технику, посуду. Из них стихийно начала складываться экспозиция музея советского быта.

«Если все это пустить в пресс, мы уничтожим не только металл и пластик, но и целый пласт истории. Поэтому решили: то, что представляет ценность как артефакт, в переработку не отправлять», – рассказал Александр Живайкин.

Акция продолжает оставаться экологической, а принесенное вторсырье превращается в реальную помощь для тех, кто сейчас на передовой. При этом «Экопатриот» помогает сохранить нашу историю. Принесенные вещи, которые решено не отправлять на переработку, сейчас систематизируют. Экспозицию хотят оформить в виде «открытого музея», который будет доступен для всех самарцев бесплатно.

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