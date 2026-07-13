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НовостиПроисшествия13 июля 2026 11:55

Житель Самары незаконно получил 785 тысяч рублей пенсии по инвалидности

В Самаре мужчина шесть лет получал выплаты по поддельным документам о здоровье
Елизавета ЖИРНОВА
Мужчина представил документы с недостоверными сведениями о состоянии здоровья

Мужчина представил документы с недостоверными сведениями о состоянии здоровья

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в мошенничестве при получении выплат. С сентября 2020 года по июнь 2026 года он незаконно получил более 785 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

«В 2020 году мужчина представил в уполномоченные органы документы с недостоверными сведениями о состоянии здоровья. На их основании ему установили инвалидность и назначили страховую пенсию», — рассказали в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд города для рассмотрения по существу. Мужчину обвиняют по статье, которая предусматривает наказание за мошенничество при получении выплат в крупном размере.

Напомним, в Самаре трое жителей предоставили фиктивные документы об инвалидности.

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