Спортивным директором ЦСК ВВС в Самаре назначили Олега Юшина

Новым спортивным директором ЦСК ВВС стал Олег Юшин. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба самарского хоккейного клуба. Ранее Олег Юшин 10 сезонов играл за ЦСК ВВС и дважды становился чемпионом России в составе команды.
«После завершения игровой карьеры окончил Высшую школу тренеров имени Сергея Михалева и работал с командами системы ЦСК ВВС», – прокомментировала пресс-служба клуба.
Олег Юшин работал главным тренером, готовил молодых хоккеистов. В прошлом сезоне он руководил тренерским штабом ХК «Самара».
Ранее гендиректором ЦСК ВВС был назначен Владимир Пашкин.
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