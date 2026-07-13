Спортивным директором ЦСК ВВС в Самаре назначили Олега Юшина

В прошлом сезоне Юшин руководил тренерским штабом ХК «Самара». Фото: ЦСК ВВС

Новым спортивным директором ЦСК ВВС стал Олег Юшин. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба самарского хоккейного клуба. Ранее Олег Юшин 10 сезонов играл за ЦСК ВВС и дважды становился чемпионом России в составе команды.

«После завершения игровой карьеры окончил Высшую школу тренеров имени Сергея Михалева и работал с командами системы ЦСК ВВС», – прокомментировала пресс-служба клуба.

Олег Юшин работал главным тренером, готовил молодых хоккеистов. В прошлом сезоне он руководил тренерским штабом ХК «Самара».

Ранее гендиректором ЦСК ВВС был назначен Владимир Пашкин.

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