Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт13 июля 2026 14:21

Спортивным директором ЦСК ВВС в Самаре назначили Олега Юшина

В руководстве самарского хоккейного клуба произошли перемены
Александра ТАЙБАТРОВА
В прошлом сезоне Юшин руководил тренерским штабом ХК «Самара». Фото: ЦСК ВВС

В прошлом сезоне Юшин руководил тренерским штабом ХК «Самара». Фото: ЦСК ВВС

Новым спортивным директором ЦСК ВВС стал Олег Юшин. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба самарского хоккейного клуба. Ранее Олег Юшин 10 сезонов играл за ЦСК ВВС и дважды становился чемпионом России в составе команды.

«После завершения игровой карьеры окончил Высшую школу тренеров имени Сергея Михалева и работал с командами системы ЦСК ВВС», – прокомментировала пресс-служба клуба.

Олег Юшин работал главным тренером, готовил молодых хоккеистов. В прошлом сезоне он руководил тренерским штабом ХК «Самара».

Ранее гендиректором ЦСК ВВС был назначен Владимир Пашкин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал