В Самаре пятый раз объявили конкурс на поиск перевозчика на маршрут №46

Заявки на конкурс принимают с 14 июля до 3 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре в пятый раз пытаются найти перевозчика на маршрут №46, который должен ездить от автостанции «Аврора» до площади Революции. Конкурсную документацию подготовили в мэрии.

«К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора простого товарищества, соответствующие требованиям», – говорится в документах.

Заявки на конкурс принимают с 14 июля до 3 августа.

Напомним, что маршрутки №46 перестали ездить в Самаре в феврале 2026 года, когда у перевозчика аннулировали свидетельство. С тех пор власти несколько раз пытались найти нового перевозчика, но ни одной заявки на конкурс не поступало. Нынешняя попытка станет уже пятой, увенчается ли она успехом, станет известно в августе.

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