В Самаре снесут аварийный дом в переулке Ташкентском

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Кировском районе Самары снесут аварийный дом, который располагается в переулке Ташкентском, 59. Документ об изъятии участка под домом и квартир в нем подготовили в мэрии.
«Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 358 квадратных метров», – говорится в документе.
У собственников изымут три квартиры, расположенные в этом доме, условия будут с ними обсуждать. Если соглашения не будут подписаны за 90 дней, имущество придется изымать через суд.
Ранее в Самаре завершили ремонт тротуаров на улице Свободы.
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