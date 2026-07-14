Подозрительные черные пакеты и угон машины: сосед Тархова заметил странное поведение Екатерины с сообщником в Самаре

Пара заносила в подъезд вещи Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

14 июля в Самарском областном суде идет заседание по резонансному делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. В рамках процесса прозвучали показания соседа семьи по подъезду: мужчина, проживающий на шестом этаже с 2020 года, хоть и не был знаком с Тарховыми лично, поделился своими наблюдениями о событиях 3 января.

Сосед рассказал, что 3 января около 11 утра он заметил Екатерину Тархову вместе с мужчиной. Пара заносила в подъезд вещи: в каждой руке у них было по черному пакету – объемному, но, судя по всему, не слишком тяжелому.

В тот день лифт не работал, и, поднимаясь по лестнице, мужчина обратил внимание на приоткрытую дверь квартиры Тарховых на третьем этаже. На лестничной клетке стояла Катя в верхней одежде. Уже 4 января он снова увидел ее во дворе – она несла очень объемный пакет, держа его на вытянутой руке, а чуть позже вернулась уже без него.

Ночью на 6 января, когда стоял сильный мороз: Екатерина вместе с молодым человеком пыталась завести белую Toyota Rav 4, стоявшую прямо перед подъездом. По словам соседа, мужчина утверждал, что ключи у него есть, но машина не заводится, не хватало ключа от сигнализации. Он собирался вызывать эвакуатор, в то время как собственная машина свидетеля завелась без проблем. Сосед также отметил, что раньше не раз видел за рулем этого автомобиля и Наталью, и Виктора Тарховых.

«КП-Самара» ведет прямую трансляцию из зала суда 14 июля, все подробности дела читайте по ссылке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал