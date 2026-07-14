На прошлом заседании Екатерина решила поменять стиль Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Во вторник, 14 июля, в Самарском областном суде стартует очередное заседание по делу внучки бывшего мэра города Виктора Тархова. Екатерину Тархову обвиняют в жестоком убийстве бабушки и дедушки. Во время прошлого заседания появились шокирующие детали, которые позволили узнать еще больше о подготовке к преступлению и взаимоотношений в семье. Публикуем полную информацию о суде над Екатериной Тарховой в Самаре 14 июля 2026 года: прямая трансляция, что говорят свидетели, последние новости о суде над внучкой экс-мэра Самары.

Суд над Екатериной Тарховой в Самаре 14 июля 2026 года: прямая трансляция, что говорят свидетели, последние новости о внучке экс-мэра

Вот уже несколько недель в суде допрашивают свидетелей по делу об убийстве Виктора и Натальи Тарховых. По версии следствия, внучка жестоко расправилась с бабушкой и дедушкой. Как выяснилось, в семье задолго до трагедии сложились непростые отношения.

Екатерина и раньше нападала на пожилых родственников, ссорилась с матерью и даже хватала бабушку в порыве гнева. Пострадавшая в слезах рассказывала о ссорах с внучкой даже аптекарю, когда прибегала за лекарствами. Тогда о случившемся узнал бывший мэр Самары Виктор Тархов. Он запретил Екатерине приходить в их дом и ограничил общение.

Судебные разбирательства в семье Тарховых не в новинку. Дочь экс-мэра Людмила отбывает наказание за вымогательство. Во время первого заседания женщина призналась, что ей тяжело находиться в одном помещении с Екатериной, обвиняемой в убийстве ее родителей. В ходе показаний один из свидетелей, знакомый экс-мэра Александр Кузнецов, рассказал, что Катя просила у дедушки денег на освобождение матери. Стало ли это поводом для смены позиции Людмилы — пока неизвестно.

Заседание 9 июля также запомнилось чередой бытовых, но оттого не менее жутких деталей. Один из свидетелей, хирург Талгат Ахматалиев, подтвердил, что 28 декабря 2024 года Катя Тархова обращалась в клинику с жалобой на оторванную ногтевую пластину. Когда и как подсудимая получила травму — неизвестно. Вероятно, эту деталь сопоставят с моментом борьбы с жертвами.

Однако кульминацией прошлого заседания стали показания няни сына Екатерины Тарховой. Женщина жила с ребенком с 24 декабря по 6 января. Внучка Тарховых сообщила ей, что уезжает помогать родственнику, попавшему в аварию. Однако в это время Екатерина находилась в Самаре: она вернулась домой с большим темным чемоданом, поспешно забрала сына, не заплатив за работу, и скрылась.

Также суд уличил вторую обвиняемую, 79-летнюю Таисию Киселеву, в нарушении домашнего ареста — это вызвало гнев судьи и откровенные насмешки со стороны потерпевшей Людмилы Тарховой.

Второй блок сенсаций пришелся на вторую половину дня, где выступили риелтор и уборщица. Риелтор, помогавшая Наталье Тарховой продавать дачу за 20 миллионов рублей, обрисовала портрет «тирана в юбке»: внучка шантажировала бабушку правом видеться с правнуком, требовала квартиру дороже 7,5 миллиона рублей и, по словам пенсионерки, могла поднять руку или толкнуть бабушку.

На прошлом заседании хотели выступить родственники сообщников Екатерины Светланы и Дмитрия Метревели. Хоть Марина и Бичико не успели это сделать, их все равно пригласили пройти в зал суда. Сама Екатерина Тархова бурно отреагировала на их первое появление, сказав: «Из-за этих людей у меня нет бабушки и дедушки». Метревели должны допросить сегодня.

В финале дня сама Екатерина Тархова устроила брифинг для журналистов, обвинив свидетельницу Марину Метревели в том, что та, якобы будучи «политическим лицом Москвы», получила от нее 30 миллионов рублей за обещание помилования матери. «КП-Самара» смогла задать эксклюзивные вопросы внучке экс-мэра и узнать, почему у нее перевязан палец, а также общается ли она с сыном.

Сегодня процесс продолжается. Заседание стартует в 10:30. Мы публикуем хронику седьмого дня суда над Екатериной Тарховой в Самаре 14 июля 2026 года: прямая трансляция, что говорят свидетели, последние новости о внучке экс-мэра. Все самое важное — в нашей прямой трансляции.

10.10 Таисия Киселева одна из первых прибыла в суд до начала заседания. В коридорах журналисты также заметили Марину Метревели, которая не обратила внимание на присутствие родной матери.

Как умерли Виктор и Наталья Тарховы

О трагической кончине экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи стало известно в начале 2025 года. В числе главных подозреваемых оказалась их собственная внучка - Екатерина Тархова. Под подозрение также попали Светлана и Дмитрий Метревели, которые, по версии следствия, помогли организовать и реализовать двойное убийство.

Как выяснилось позже, пожилых супругов несколько дней могли травить ядом. Как отмечают следователи, отраву подмешивали в обычные лекарственные капсулы пенсионеров. Виктору стало плохо практически сразу, Наталья же смогла продержаться дольше.

Однажды, вернувшись домой, Наталья столкнулась с Дмитрием Метревели лицом к лицу. К тому моменту он уже несколько дней скрывался в их квартире, жил тайком, прячась на балконе.

После смерти Тарховых последовал акт чудовищной расправы. По информации следствия, убийцы расчленили тела, перемололи останки в мясорубке, смешали с крупой и разбросали по мусорным контейнерам. Параллельно они принялись распродавать имущество жертв. В продаже автомобиля Натальи Тарховой участвовала Таисия Киселева - мать Светланы Метревели. Когда покупатель захотел лично поговорить с хозяйкой, Екатерина организовала телефонный спектакль. На том конце провода ответила Киселева, представившаяся Натальей Тарховой и даже продиктовавшая ее паспортные данные.

Сегодня Таисия Киселева - одна из фигуранток дела. А вот Светлана и Дмитрий Метревели до сих пор на свободе, они объявлены в международный розыск.

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