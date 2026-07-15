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НовостиПроисшествия15 июля 2026 1:08

Сирены включили из-за ракетной опасности в Самаре 15 июля

В разных частях Самары зазвучали сирены, в регионе действует ракетная опасность
Ирина СИНЕГУБОВА
Сирены включают каждый раз при ракетной опасности.

Сирены включают каждый раз при ракетной опасности.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 15 июля 2026 года, в Самаре включили сирены после объявления ракетной опасности. Они звучат в разных частях города, оповещая людей об угрозе.

Сирены включают каждый раз при ракетной опасности. Она начала действовать в Самарской области примерно в 04:36. Жителей попросили по возможности оставаться дома. При нахождении в здании рекомендуется спуститься в защитное сооружение гражданской обороны, подвал или подземный паркинг.

Если такой возможности нет, нужно держаться подальше от окон, зайти в помещение с несущими стенами или без окон. В квартире для убежища стоит выбрать ванную комнату. Необходимо сесть на пол у несущей стены и пригнуться. Нельзя пользоваться лифтом. В случае нахождения на улице или в транспорте, нужно срочно направиться в ближайшее укрытие или другое безопасное место.