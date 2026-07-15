Укройтесь в помещениях без окон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 15 июля 2026 года, ранним утром в Самарской области объявили ракетную опасность. Предупреждение появилось в официальном приложении МЧС России. Также об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале МАХ.

«По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам», – говорится в сообщении.

В случае нахождения на улице или в транспорте, нужно срочно направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Жителей просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности. В регионе подготовлена памятка по плану действий для защиты себя.

Напомним, 22 июня ракетная опасность действовала в Самарской области с 12:55 до 14:22. Из-за нее в областном центре включали сирены и приостанавливали движение транспорта. Ракетная опасность объявлялась также 23 июня, 3 и 4 июля. А при недавней атаки БПЛА погиб один человек и пострадали еще трое.