С 16 по 22 июля будет ограничен проезд по Московскому шоссе в районе пересечения с улицей Мичурина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В июле в Самаре ограничат проезд по одним из самых оживленных магистралей – Московскому шоссе и улице Мичурина. На их пересечении планируют ремонтировать тепловые сети и заменить около 140 метров трубопроводов.

«Просим горожан быть внимательными вблизи места проведения ремонтных работ и выбирать альтернативные пути проезда», – прокомментировала пресс-служба ресурсоснабжающие организации.

С 16 по 22 июля будет ограничен проезд по Московскому шоссе в районе пересечения с улицей Мичурина. С 22 по 28 июля движение ограничат на участке улицы Мичурина.

Ранее в Самаре на месяц перекрыли улицу Полевую для всех видов транспорта.

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