Перекрытие продлится целый месяц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 13 июля до 13 августа в Самаре на улице Полевой будет ограничено движение транспортных средств, в том числе электросамокатов. Перекрытие должно было состояться с 6 по 20 июля на две недели. Однако планы изменились: его не только перенесли на неделю позже, но и продлили до месяца. Рассказываем все, что известно о перекрытии улицы Полевой в Самаре в июле-августе 2026 года.

Перекрытие улицы Полевой в Самаре июль-август 2026: где, подробности, причины

Улицу Полевую необходимо перекрыть в Самаре из-за работ газовой компании. В июле и августе 2026 проехать не получится по участку от улицы Садовой до улицы Самарской. Как ранее сообщал «КП-Самара» глава городского департамента транспорта Андрей Карпочев, работы пришлось перенести на неделю позже в связи с техническими сложностями, которые возникли у подрядчика.

По информации городской администрации с 07:00 13 июля до 21:00 13 августа движение перекроют на участке от ул. Самарской до ул. Садовой. С 07:00 13 июля до 23:59 5 августа проезд ограничат по нечетной стороне ул. Садовой от пересечения с ул. Полевой на участке протяженностью 50 метров по направлению к ул. Чкалова.

А с 00:01 6 августа до 21:00 13 августа проехать не выйдет по ул. Садовой от пересечения с ул. Полевой. Движение тоже перекроют на участке протяженностью 50 метров по направлению к ул. Чкалова.

Как ходят автобусы из-за перекрытия улицы Полевой в Самаре июль-август 2026

Перекрытие Полевой в Самаре повлияет на движение общественного транспорта в июле-августе 2026. Так, на время проведения работ будут скорректированы маршруты движения муниципальных пассажирских автобусов.

«В прямом направлении в сторону площади Революции автобусы поедут по своим маршрутам. В обратном направлении в сторону улицы Полевой они будут объезжать ремонтируемый участок», – рассказали в мэрии.

Автобусы №№ 2, 23, 47, 50 пустят через улицы Галактионовскую, Полевую, Самарскую, Чкалова, Ленинскую и пр. Ленина. № 41 пойдет через Галактионовскую, Полевую, Самарскую, Чкалова, Арцыбушевскую и снова Полевую.

Маршрут № 24 проляжет через Молодогвардейскую, Полевую, Самарскую, Чкалова, Арцыбушевскую и опять Полевую. № 91 будет перевозить пассажиров через Молодогвардейскую, Полевую, Самарскую, Чкалова, Ленинскую и пр. Ленина.

Подробнее со схемами движения можно ознакомиться по ссылке. Пассажиров общественного транспорта, водителей автотранспорта и СИМ просят заранее планировать пути объезда.

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