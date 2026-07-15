В ДНР открылась выставка погибшего самарского фотографа Олега Ракшина

Выставку открыли в узком кругу из соображений безопасности. Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАКС

В Детской школе искусств города Снежное ДНР, который является подшефным для Самарской области, открылась постоянная фотовыставка погибшего самарского фотокорреспонента и журналиста Олега Ракшина. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Вячеслав Федорищев.

«Благодарю супругу фотографа Галину Щербу и Дом офицеров Самарского гарнизона имени К.Е. Ворошилова за инициативу, которую удалось реализовать», – отметил глава региона.

Выставку открыли в узком кругу из соображений безопасности. С началом учебного года рассмотреть экспозицию смогут воспитанники школы.

Олег Ракшин отправился в зону СВО добровольцем в 2023 году. В декабре 2025 года он погиб. Позже его посмертно наградили Орденом Мужества и «Золотым пером».

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