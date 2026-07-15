Руководителю ПСС Самарской области Олегу Моцарю изменили меру пресечения

Суд изменил предыдущее определение об аресте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Олегу Моцарю, руководителю ПСС Самарской области, изменили меру пресечения. Такая информация содержится в картотеке Самарского областного суда.

Напомним, что Моцаря задержали 30 июня 2026 года. Позже Ленинский районный суд его арестовал, но это решение обжаловали. Определение изменено, говорится на сайте суда, вероятно, речь идет про домашний арест.

Олега Моцаря обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности. Наказание за это преступление – лишение свободы на срок от трех до 10 лет с запретом занимать определенные должности на срок до трех лет.

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