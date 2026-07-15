Пешехода сбили в Красноглинском районе Самары, он получил травмы

Пешеход получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Самаре пешеход попал под колеса машины, когда переходил дорогу по нерегулируемому переходу: светофор там временно не работал. ДТП произошло 14 июля в Красноглинском районе, рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

«В 08.50 41-летний водитель, управляя автомобилем DAEWOO NEXIA, двигался по 20 километру Московского шоссе», – следует из сводки регионального МВД.

Возле дома №26 автомобиль и наехал на 53-летнего мужчину. Пешеход получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение.

Ранее в Чапаевске в лобовом столкновении автобуса и легковушки пострадали два человека.

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