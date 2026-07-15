Высокая пожарная опасность лесов сохранится в Самарской области до 19 июля

Объявлен желтый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области с 16 до 19 июля сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класса. Об этом предупредили в Приволжском УГМС. Ранее в регионе уже объявляли штормовое предупреждение из-за этого.

«Объявлен желтый уровень опасности», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

МЧС Самарской области призывает жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы не стать причиной пожара. Не разжигайте в лесах или рядом с ними костры, даже если рядом есть водоем. Не бросайте горящие и тлеющие спички и сигареты, стекло, бутылки, промасленные тряпки, не используйте пиротехнику. Если заметили пожар, сообщайте об этом по номеру 112.

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