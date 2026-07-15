В Самарской области жители села Аскулы больше года назад остались без воды

Судебное заседание по этому делу назначили на 1 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители села Аскулы Ставропольского района остались без питьевой воды еще больше года назад. Раньше они набирали воду в колодце, но с марта 2025 года он пришел в негодность. Чтобы восстановить права граждан, территориальный отдел управления Роспотребнадзора Самарской области обратился в суд.

«Исковое заявление принято к производству Ставропольским районным судом», – сообщила объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Судебное заседание по этому делу назначили на 1 августа, оно начнется в 14.45.

Ранее в Самарской области завели уголовное дело из-за долгов по зарплате на 3,5 миллиона рублей.

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