Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июля 2026 11:40

В Самарской области жители села Аскулы больше года назад остались без воды

Чтобы обеспечить водой жителей села в Самарской области, подали в суд
Александра ТАЙБАТРОВА
Судебное заседание по этому делу назначили на 1 августа

Судебное заседание по этому делу назначили на 1 августа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители села Аскулы Ставропольского района остались без питьевой воды еще больше года назад. Раньше они набирали воду в колодце, но с марта 2025 года он пришел в негодность. Чтобы восстановить права граждан, территориальный отдел управления Роспотребнадзора Самарской области обратился в суд.

«Исковое заявление принято к производству Ставропольским районным судом», – сообщила объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Судебное заседание по этому делу назначили на 1 августа, оно начнется в 14.45.

Ранее в Самарской области завели уголовное дело из-за долгов по зарплате на 3,5 миллиона рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал