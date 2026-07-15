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НовостиОбщество15 июля 2026 12:00

15 июля суда между Самарой и Рождествено ходят без расписания

Самарцев призывают быть внимательными при планировании речных маршрутов
Александра ТАЙБАТРОВА
Изменения связаны с техническими причинами

Изменения связаны с техническими причинами

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На пригородном речном маршруте Самара – Рождествено 15 июля суда следуют без расписания, предупредили в Самарском речном пассажирском предприятии. Это объясняют техническими причинами.

«Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте и по телефонам 8 (846) 222-91-91, 8 (846) 222-93-37, 8-917-011-4221», – прокомментировала пресс-служба предприятия.

Самарцев призывают быть внимательными при планировании речных маршрутов.

А с 14 июля изменилось расписание на грузопассажирской переправе Самара - Рождествено.

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