В Самаре пройдут всероссийские соревнования велосипедистов

Первая гонка его памяти прошла в 2019 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области с 17 по 21 июля пройдут всероссийские соревнования на шоссе, посвященные памяти заслуженного тренера СССР и России Владимира Петрова. Участие примут сильнейшие юноши и девушки 15-16 лет. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

«Для Самары и всей страны имя Владимира Петрова — это эпоха великих побед. Он воспитал четырех олимпийских чемпионов, 32 чемпионов мира и 479 победителей чемпионатов СССР и РСФСР», — рассказали в ведомстве.

Владимир Петров ушел из жизни в 2017 году на 80-м году жизни. Первая гонка его памяти прошла в 2019 году. С тех пор турнир стал важной традицией отечественного велоспорта. Среди дисциплин индивидуальная и групповая гонки, а также критериум на дистанции от 20 до 40 километров.

Напомним, в Ширяево фестиваль объединил поклонников бега, велоспорта и активного отдыха.

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