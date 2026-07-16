Небо над Самарой открыли утром 16 июля, график отправки самолетов корректируют

Ограничения действовали около 2,5 часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ранним утром 16 июля в Самарской области объявили беспилотную опасность. На этом фоне воздушное пространство региона было закрыто, а в самарском аэропорту Курумоч вводили ограничения в целях безопасности.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сообщила Росавиация около 08.00 по самарскому времени.

Ограничения действовали около 2,5 часов. Сейчас аэропорт возвращается к обычному режиму работы, но в расписании еще есть некоторые перебои. Задерживаются рейсы из Самары в Москву, Екатеринбург, Анталью. Позже обычного приземлятся в Самаре самолеты из Ноябрьска и Антальи.

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