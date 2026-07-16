Минприроды Самарской области опровергло перенос ликвидации мазутного озера

Администрация Самары завершила разработку проектной документации по объекту. Фото: https://vk.com/id887687686

Сроки ликвидации мазутного озера в Самаре не менялись, заявил министр природных ресурсов и экологии Артем Ефимов на своей странице ВКонтакте. Ранее появилась информация, что работы перенесли на 2027-2029 годы. Но, по словам министра, такие сроки и планировались изначально.

«В конце мая администрация Самары завершила разработку проектной документации по объекту. Получено положительное заключение Государственной экологической экспертизы», – рассказал Артем Ефимов.

Изначально на ликвидацию мазутного озера хотели направить 2,5 миллиарда рублей, но сумму удалось уменьшить до 1,89 миллиардов рублей. Сэкономить около 600 миллионов рублей получится благодаря более точным инженерным расчетам, при этом качество работ не пострадает.

Сейчас минприроды Самарской области готовит заявку на проект «Генеральная уборка», чтобы получить федеральное финансирование на ликвидацию мазутного озера в Самаре. При этом планируется региональное и городское софинансирование. Работы идут по плану, заверил Артем Ефимов.

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