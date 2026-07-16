Для супруги погибшего рабочего взыскали 1,5 млн рублей компенсации в Самаре

Машинист нарушил правила безопасности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре вынесли приговор машинисту башенного крана, по вино которого в марте 2025 года погиб стропальщик. Металлическая опалубка упала на рабочего с высоты и прибила его насмерть. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Машинист нарушил правила безопасности при погрузочно-разгрузочных работах. Он не должен был перемещать груз, когда внизу находился человек. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», – рассказали в пресс-службе.

Мужчину обвинили в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему назначили принудительные работы на два года с удержанием 10% заработка в доход государства.

По иску прокурора в пользу супруги погибшего рабочего взыскали компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

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