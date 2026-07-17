Нужно найти укрытие в ближайшем безопасном месте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре и области включили сирены около 07.00 17 июля Это связано с ракетной опасностью, которую объявили в регионе. Сообщения о звучащих сиренах поступают из разных районов города.

Звуковые оповещения включают в целях безопасности. Самарцев призывают оставаться дома, не стоит подходить близко к окнам.

Если ракетная опасность и сирены застали вас на улице, в машине или общественном транспорте, не оставайтесь там. Нужно найти укрытие в ближайшем безопасном месте, например, в подземном переходе, паркинге, на ближайшей станции метро.

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