В Самаре 6 автобусных маршрутов изменят путь из-за перекрытия Московского шоссе

Из-за ремонта тепловой сети изменятся маршруты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре с 23:00 16 июля по 06:00 22 июля временно ограничили движение транспорта на перекрестке Московского шоссе напротив дома № 19 в на улице Мичурина. Из-за ремонта тепловой сети изменятся маршруты автобусов № 1, 24, 34, 41, 67 и 84. Об этом сообщили в администрации города.

«В центр они поедут через Гагарина, Луначарского и Мичурина, обратно через Мичурина, Клиническую и Коммунистическую», — говорится в сообщении.

Водителей проинструктировали о временных маршрутах. Им поручили строго соблюдать схемы движения и высаживать пассажиров только на официальных остановках. Ремонт проведут в два этапа: второй этап у дома № 17 а на Мичурина пройдет с 23:00 22 июля по 06:00 28 июля.

Напомним, Московское шоссе и улицу Мичурина в Самаре перекрыли на время ремонта.

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