В историческом центре Самары 15 автобусов изменили маршруты

Троллейбусы №6 и №16 пока ездят только до площади Революции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

15 автобусов, которые ездят через исторический центр Самары, с 17 июля временно следуют по скорректированным маршрутам по направлению «в город». Речь про маршруты, которые пролегают по участку улицы Алексея Толстого между улицами Крупской и Комсомольской, уточнили в мэрии. Дело в том, что на улице Алексея Толстого будут обследовать состояние дорожного полотна, инженерных коммуникаций, а также выполнять восстановительные работы.

«При движении «из города» к остановке «Площадь Революции» автобусы маршрутов №5д, №17, №32, №36, №86, №90, №119, №168, №172 и №177 направлены в объезд по улицам Князя Григория Засекина, Степана Разина, Комсомольской, Алексея Толстого», – предупредила пресс-служба городской администрации.

Автобусы №24, №37 и №47 пока будут ездить по улицам Степана Разина и Комсомольской. Автобусы №32, №36, №86, №119, №172 в сторону поселка Сухая Самарка следуют по улицам Степана Разина, Кутякова, Водников.

Маршрут №61 будет объезжать перекрытый участок по улицам Степана Разина и Комсомольской в обе стороны, а маршрут №11 – по улицам Алексея Толстого и Комсомольской также в обе стороны.

Троллейбусы №6 и №16 пока ездят только до площади Революции. Ориентировочно, маршруты будут сокращены до конца этой недели.

Ранее в Самаре шесть автобусов изменили маршруты следования из-за перекрытия Московского шоссе.

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