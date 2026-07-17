Посмертная книга о Фабрике-кухне Виталия Стадникова выйдет в Самаре

Сейчас в здании Фабрики-кухни располагается самарский филиал Третьяковской галереи Фото: правительство Самарской области.

Книга «От сарая к шедевру. История создания, спасения и реставрации Фабрики-кухни в форме серпа и молота» выйдет в Самаре. Ее подготовил бывший главный архитектор Самары Виталий Стадников, который в своем время инициировал кампанию по сохранению уникального архитектурного проекта. Издать ее он не успел, так как умер в начале июля 2026 года в возрасте 52 лет.

«Книга предназначена для архитекторов, градостроителей и всех тех, кому небезразлична судьба наследия русского авангарда», – говорится в аннотации.

Выход книги о Фабрике-кухне запланирован на 10 августа 2026 года, на нее уже можно оформить предзаказ.

Напомним, что сейчас в здании Фабрики-кухни располагается самарский филиал Третьяковской галереи, который открылся в мае 2024 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал