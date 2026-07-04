Причина смерти Виталия Стадникова пока неизвестна. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Умер бывший главный архитектор Самары Виталий Стадников. Его не стало на 53-м году жизни в пятницу, 3 июля 2026 года. Причина смерти Виталия Стадникова пока неизвестна.

«Огромная невосполнимая потеря. Виталий был смелым, грамотным, принципиальным человеком», - говорится в сообщении группы студентов и выпускников СамГТУ-АСА в ВК.

Виталий Стадников занимал пост главного архитектора Самары с 2012 по 2013 год. После был советником мэра города, а затем общественным советником губернатора Самарской области. Последнюю должность он покинул в августе 2021 года. Известно, что в последние годы Виталий Стадников жил за границей.

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