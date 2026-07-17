Жительницу Самары оштрафовали на 3000 рублей за пьяные разборки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Самаре женщина оскорбила приятельницу. Будучи пьяной, она отправила ей сообщение в мессенджере с нецензурной бранью и оскорблениями, которые унижали честь и достоинство. Знакомая после этого обратилась в прокуратуру.
«Прокурором вынесено постановление о заведении дела об административном правонарушении за оскорбление», – прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Жительницу Самары признали виновной. Ее оштрафовали на 3000 рублей за оскорбление знакомой.
Ранее в Самарской области оштрафовали круизную компанию за нарушения правил пожарной безопасности.
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