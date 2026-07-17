На телебашне Самары 17 июля включат праздничную подсветку с символикой региона

Праздничной подсветкой можно будет полюбоваться до 00.00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

17 июля отмечается День самарской символики. В честь этого праздника на телебашне в Самаре включат праздничную подсветку, сообщает правительство региона.

«С наступлением сумерек на телебашне отобразится символика Самарской области», – уточнила пресс-служба областного правительства.

На телебашне можно будет увидеть герб Самарской области, а также надпись «17 Июля – День символики Самарской области».

Праздничной подсветкой можно будет полюбоваться до 00.00.

Ранее самарцам в День символики региона напомнили историю герба города.

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