Ласточку из Самары в Уфу передумали отменять 18 июля

18 июля скорые пригородные поезда сообщением Самара – Уфа проследуют по своему расписанию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Скорый поезд «Ласточка» Самара – Уфа передумали отменять 18 июля. Ранее Самарская пригородная пассажирская компания сообщала, что электричку отменят из-за ремонта путей на перегоне Абдулино – Талды Булак. Но теперь все изменилось.

«18 июля 2026 года скорые пригородные поезда №7006/7004/7002 сообщением Самара – Уфа проследуют по своему расписанию», – прокомментировала пресс-служба компании.

Из Самары «Ласточка» отправится в 17.30, в Похвистнево сделает остановку в 19.21, а в Уфу приедет в 00.58 (время везде указано местное).

Напомним, что «Ласточки» из Самары в Уфу и обратно начали ездить с 8 мая 2026 года. Электрички курсируют по пятницам, субботам и воскресеньям.

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