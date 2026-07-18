СК начал проверку после смертельного ДТП с двумя детьми в Сергиевском районе

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области

Следственный комитет организовал проверку по факту смертельного ДТП в Сергиевском районе Самарской области. Авария произошла 18 июля на 1082-м километре трассы М-5 «Урал».

По данным регионального МВД, столкнулись четыре автомобиля: Skoda Kodiaq, Hyundai Creta, Skoda Octavia и грузовик MAN. После удара легковые машины загорелись.

В результате погибли трое человек — двое несовершеннолетних и один взрослый. На месте работают сотрудники Красноярского межрайонного следственного отдела и криминалисты СУ СК России по Самарской области. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, выясняют причины аварии и фиксируют доказательства.

Прокуратура также начала проверку и взяла на контроль ход расследования.