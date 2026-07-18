Жуткие кадры с места смертельного ДТП под Самарой появились в соцсетях

На месте работают спецслужбы. Фото: скриншот видео/ max.ru/eshcho

В социальных сетях очевидцы опубликовали жуткие кадры с места смертельного ДТП в Сергиевском районе. Авария произошла утром 18 июля на 1082-м километре трассы М-5 «Урал».

На видео видны обугленные остовы легковых автомобилей — стекла выбиты, кузова покрыты желтым налетом от огня. От грузовика MAN, судя по кадрам, практически ничего не осталось — только кабина. Вокруг машин — густое облако дыма, видимость почти нулевая. На месте работают спецслужбы.

Напомним, в ДТП столкнулись Skoda Kodiaq, Hyundai Creta, Skoda Octavia и грузовой автомобиль MAN . После удара легковые машины загорелись. Пожарные ликвидировали горение и провели деблокировку погибших. В результате аварии погибли три человека, в том числе двое несовершеннолетних.