На благоустройство после строительства метро в Самаре выделили 122 млн рублей

Строительство новой станции метро «Театральная» в Самаре продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре планируют потратить более 122 миллионов рублей на благоустройство территории после строительства новой станции метро «Театральная». Подрядчика для выполнения этих работ ищут на госзакупках. Заказчиком выступает УКС Самарской области.

«Планируется восстановление улично-дорожной сети в границах улиц Самарская - Ярмарочная, Ново-Садовая – Полевая», – следует из аукционной документации.

Судя по всему, благоустройство пройдет в два этапа, в 2026 и 2027 годах. Работы необходимо начать не позже 20 августа 2026 года, а закончить – не позже 20 июля 2027 года. Заявки на аукцион принимают до 3 августа, а подрядчика определят 6 августа.

Напомним, что строительство новой станции метро «Театральная» в Самаре продолжается, работы идут по графику. Ввести станцию в эксплуатацию планируют в первом квартале 2027 года.

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