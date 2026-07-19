Защитник из Аргентины Гонсало Рекена покинул «Крылья Советов»

Гонсало Рекена пришел в «КС» зимой 2026 года из аргентинского клуба «Институто» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

«Крылья Советов» покинул защитник из Аргентины Гонсало Рекена, об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. Контракт расторгли по соглашению сторон.

«ПФК «Крылья Советов» благодарит футболиста за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в пресс-релизе клуба.

Гонсало Рекена пришел в «КС» зимой 2026 года из аргентинского клуба «Институто». В Самаре аргентинец играл на правах аренды, и соглашение с ним было рассчитано до конца 2026 года. Его расторгли досрочно, как заверили в «Крыльях Советов», условия оказались выгодными, и выплачивать компенсации не придется.

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