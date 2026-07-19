30-градусная жара вернется в Самару с 21 июля

С приходом антициклона дожди прекратятся, а температура воздуха снова пойдет вверх Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Погода в эти выходные в Самаре и области установилась не совсем летняя: дожди, температура воздуха и воды довольно прохладная. Всем виной циклонический вихрь, который пришел в Самарскую область из Причерноземья. Но скоро все изменится, рассказали синоптики Приволжского УГМС.

«К началу новой рабочей недели погода успокоится - из Центральной Европы придет антициклон», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

С приходом антициклона дожди прекратятся, а температура воздуха снова пойдет вверх. Уже с 21 июля в Самарскую область снова придет 30-градусная жара, и можно будет смело отправляться на пляж.

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