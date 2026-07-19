Три человека пострадали в ДТП с Газелью и внедорожником под Самарой

В ДТП пострадали три пассажира Газели Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В ДТП под Самарой 18 июля пострадали три человека. О подробностях происшествия рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. По предварительным данным, около 14.20 48-летний мужчина за рулем автомобиля Great Wall Poer King Kong ехал от села Домашка в сторону трассы М-5 (подъезд к Оренбургу).

«При повороте на перекрестке неравнозначных дорог он не предоставил преимущество в движении транспортному средству, движущемуся по главной дороге», – говорится в сводке регионального МВД.

В результате внедорожник столкнулся с Газелью, которая ехала по главной дороге. В ДТП пострадали три пассажира Газели, женщины 45, 57 и 63 лет. Их доставили в больницу, но после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Напомним, что 18 июля жуткая авария произошла на трассе М-5 в Сергиевском районе. Там столкнулись четыре автомобиля, погибли три человека, в том числе два ребенка.

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